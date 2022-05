Amber Heard nega di aver scritto il titolo dell'editoriale per il quale Johnny Depp le sta facendo causa (Di martedì 17 maggio 2022) Amber Heard ha appena negato di aver scritto il titolo dell'editoriale per il quale Johnny Depp le sta facendo causa per diffamazione per una cifra pari a cinquanta milioni di dollari. Amber Heard ha rivelato di essersi rifiutata di essere coinvolta nella stesura del titolo dell'editoriale pubblicato sul Washington Post per il quale l'ex marito Johnny Depp la sta denunciando per per diffamazione: l'attrice ha categoricamente negato di aver scritto il suddetto titolo. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022)ha appenato diilper ille staper diffamazione per una cifra pari a cinquanta milioni di dollari.ha rivelato di essersi rifiutata di essere coinvolta nella stesura delpubblicato sul Washington Post per ill'ex maritola sta denunciando per per diffamazione: l'attrice ha categoricamenteto diil suddetto. ...

Advertising

GoliathusRegius : @gaiarizzi61 Su YouTube, basta scrivere Johnny Depp vs Amber Heard e ti compare la live del processo ?? - ManeskiVic : Sul banco dei testimoni, Amber Heard sta ora affermando che Johnny Depp ha cercato di ucciderla. Guarda come evit… - lolitaisnals : il modo cui state trattando Amber Heard crea un precedente pericolosissimo, non potete foderarvi gli occhi solo per… - DioBenedicaMe : @vengodallamoon 1.Modera i toni. 2. Lui ammise che non voleva continuare con PdC 3. Quando fu preso per Animali Fan… - ANSA_Lifestyle : Dopo il litigio del marzo 2015, #JohnnyDepp e l'allora moglie #AmberHeard 'si innamorarono di nuovo'. Di lì a poco,… -