Amber Heard, l'avvocato di Johnny Depp: "Hai photoshoppato queste immagini, vero?" (Di martedì 17 maggio 2022) Durante il controinterrogatorio di oggi l'avvocato di Johnny Depp ha chiesto ad Amber Heard se l'attrice avesse o meno photoshoppato una serie di immagini mostrate alla giuria. L'avvocato di Johnny Depp ha contestato una prova fotografica durante il controinterrogatorio di Amber Heard, accusando la star di Aquaman di aver effettivamente photoshoppato o alterato le immagini in questione. Gli scatti, secondo i legali dell'attrice, rappresenterebbero una prova del fatto che Depp avrebbe colpito la Heard con un telefono durante un litigio risalente a maggio 2016: le foto, scattate nei giorni seguenti, mostrerebbero ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Durante il controinterrogatorio di oggi l'diha chiesto adse l'attrice avesse o menouna serie dimostrate alla giuria. L'diha contestato una prova fotografica durante il controinterrogatorio di, accusando la star di Aquaman di aver effettivamenteo alterato lein questione. Gli scatti, secondo i legali dell'attrice, rappresenterebbero una prova del fatto cheavrebbe colpito lacon un telefono durante un litigio risalente a maggio 2016: le foto, scattate nei giorni seguenti, mostrerebbero ...

