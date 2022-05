Amber Heard e l’aggressione sull’Orient Express: “Johnny Depp mi ha stretto le mani attorno al collo, pensavo potesse uccidermi” (Di martedì 17 maggio 2022) Il processo Depp contro Heard ricomincia con altre accuse di aggressione violenta. Dopo una settimana di pausa a Fairfax in Virginia è ripresa la causa di diffamazione intentata dal divo de I pirati dei Caraibi alla sua ex moglie con la richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari. La Heard è tornata a sedersi sul banco degli imputati presentando una nuova presunta aggressione dell’ex marito nei suoi confronti. Si tratterebbe di una reazione fisica violenta durante la loro luna di miele sull’Orient Express nel 2015. Secondo la donna, Depp l’avrebbe prima aggredita e poi tenuta per il collo mentre si trovavano nella loro cabina del vagone letto. “Mi ha stretto le mani attorno al collo contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il processocontroricomincia con altre accuse di aggressione violenta. Dopo una settimana di pausa a Fairfax in Virginia è ripresa la causa di diffamazione intentata dal divo de I pirati dei Caraibi alla sua ex moglie con la richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari. Laè tornata a sedersi sul banco degli imputati presentando una nuova presunta aggressione dell’ex marito nei suoi confronti. Si tratterebbe di una reazione fisica violenta durante la loro luna di mielenel 2015. Secondo la donna,l’avrebbe prima aggredita e poi tenuta per ilmentre si trovavano nella loro cabina del vagone letto. “Mi halealcontro la ...

