Amber Heard definisce Johnny Depp un "bambino" dopo aver ammesso di averlo picchiato, rivela l'audio (Di martedì 17 maggio 2022) Durante un'inquietante registrazione audio che è stata ascoltata durante il processo, Amber Heard definisce Johnny Depp un 'bambino' dopo aver ammesso di averlo picchiato. Amber Heard ha definito Johnny Depp un "bambino" quando quest'ultimo si è lamentato del fatto che lei lo avesse preso a pugni in faccia: l'audio incriminante è stato ascoltato dalla giuria per la seconda volta durante il processo che sta avendo luogo in Farifax, Virginia. "Non ti ho preso a pugni", dice la Heard a Depp nella suddetta registrazione. "Non ti ho steso con un destro, non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Durante un'inquietante registrazioneche è stata ascoltata durante il processo,un 'diloha definitoun "" quando quest'ultimo si è lamentato del fatto che lei lo avesse preso a pugni in faccia: l'incriminante è stato ascoltato dalla giuria per la seconda volta durante il processo che sta avendo luogo in Farifax, Virginia. "Non ti ho preso a pugni", dice lanella suddetta registrazione. "Non ti ho steso con un destro, non ...

Advertising

MatteoMatteo__ : RT @fanpage: Perché #JohnnyDepp non guarda MAI negli occhi #AmberHeard durante il processo - fanpage : Perché #JohnnyDepp non guarda MAI negli occhi #AmberHeard durante il processo - zazoomblog : Amber Heard lavvocato di Johnny Depp: Hai photoshoppato queste immagini vero? - #Amber #Heard #lavvocato #Johnny - freddieshowon : RT @v3nomar: amavo cara delevingne però poi ho scoperto che sostiene Amber Heard quindi anche lei cancelled - mateliodr3ams : @vagin_tonic Boh a me Amber Heard sembra un po' una coglionazza già che è amica di musk però il modo in cui viene t… -