Amber Heard ammette: "Non ho donato in beneficienza i 7 milioni di dollari di Johnny Depp" (Di martedì 17 maggio 2022) Amber Heard è stata costretta ad ammettere di non aver ancora devoluto in beneficienza i sette milioni che aveva ottenuto dal suo divorzio con l'ex marito Johnny Depp. Amber Heard ha finalmente ammesso di non aver mai donato i 7 milioni di dollari, che ha ottenuto divorziando da Johnny Depp, all'ACLU e al Children's Hospital di Los Angeles, sebbene abbia affermato più volte di aver già effettuato i pagamenti. Rispondendo ad una domanda sul banco dei testimoni, la Heard ha detto che è stata la causa per diffamazione di Depp ad impedirle di mantenere la sua promessa di donare l'intero accordo di divorzio di 7 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022)è stata costretta adre di non aver ancora devoluto ini setteche aveva ottenuto dal suo divorzio con l'ex maritoha finalmente ammesso di non aver maii 7di, che ha ottenuto divorziando da, all'ACLU e al Children's Hospital di Los Angeles, sebbene abbia affermato più volte di aver già effettuato i pagamenti. Rispondendo ad una domanda sul banco dei testimoni, laha detto che è stata la causa per diffamazione diad impedirle di mantenere la sua promessa di donare l'intero accordo di divorzio di 7 ...

Advertising

GoliathusRegius : @gaiarizzi61 Su YouTube, basta scrivere Johnny Depp vs Amber Heard e ti compare la live del processo ?? - ManeskiVic : Sul banco dei testimoni, Amber Heard sta ora affermando che Johnny Depp ha cercato di ucciderla. Guarda come evit… - lolitaisnals : il modo cui state trattando Amber Heard crea un precedente pericolosissimo, non potete foderarvi gli occhi solo per… - DioBenedicaMe : @vengodallamoon 1.Modera i toni. 2. Lui ammise che non voleva continuare con PdC 3. Quando fu preso per Animali Fan… - ANSA_Lifestyle : Dopo il litigio del marzo 2015, #JohnnyDepp e l'allora moglie #AmberHeard 'si innamorarono di nuovo'. Di lì a poco,… -