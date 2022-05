Altro che vertice del disgelo, la Sicilia dilania il centrodestra. Berlusconi “irritato” (Di martedì 17 maggio 2022) La patina di unità sul centrodestra dura pochi minuti, quelli che passano tra la velina di un Matteo Salvini "molto soddisfatto" per il vertice di Arcore, le parole di Silvio Berlusconi (non previste) che parlava di un centrodestra unito, e la nota di Fratelli d'Italia che ha sollevato il sottile velo con cui si era provato a coprire le divisioni interne. A seguire, la Lega che "boccia" la ricandidatura di Musumeci, l'ex Cavaliere che fa sapere di aver accolto con "sorpresa e irritazione" la nota di FdI, e via della Scrofa che racconta di una retromarcia di Berlusconi col mistero di una nota mai diramata. Nessun disgelo dunque, anzi. Alla fine del vertice a villa San Martino, il primo dopo mesi, si esasperano tutte le tensioni della vigilia, che ancora una volta hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) La patina di unità suldura pochi minuti, quelli che passano tra la velina di un Matteo Salvini "molto soddisfatto" per ildi Arcore, le parole di Silvio(non previste) che parlava di ununito, e la nota di Fratelli d'Italia che ha sollevato il sottile velo con cui si era provato a coprire le divisioni interne. A seguire, la Lega che "boccia" la ricandidatura di Musumeci, l'ex Cavaliere che fa sapere di aver accolto con "sorpresa e irritazione" la nota di FdI, e via della Scrofa che racconta di una retromarcia dicol mistero di una nota mai diramata. Nessundunque, anzi. Alla fine dela villa San Martino, il primo dopo mesi, si esasperano tutte le tensioni della vigilia, che ancora una volta hanno ...

