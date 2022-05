“Alle 19 chiudo le tapparelle e…”, Ilary Blasi e la confessione su Totti: parole spiazzanti (Di martedì 17 maggio 2022) “Alle 19 chiudo le tapparelle e…”, la nota showgirl Ilary Blasi si lascia andare e confessa tutto sull’intimità con Francesco Totti: parole davvero spiazzanti. La vita privata di Francesco Totti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 17 maggio 2022) “19lee…”, la nota showgirlsi lascia andare e confessa tutto sull’intimità con Francescodavvero. La vita privata di Francesco… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zuccaricca : @MarcoM267 @kekkvin4 @theocrazia Prendi nota ma non capisci un cazzo..abito a 300 km e dovrei venire tutte le domen… - lucia_pal : @DiventandoJeeg @nannierri Si possono avere pareri diversi su tutto. E discuterne civilmente. Quando si passa alle… - daniemotivi555 : spno ore che mi rigiro e non cHIUDO OCCHIOOOOO mi sono svegliata alle 10:30 ieri mattina, non capisco - Asr1927Fabio : @mbuta75 I o chiudo il supermercato alle 20....che devo rimanè dentro fino alla fine? - peaceonly_ : @laMad0nna Il fatto che non ti piaccia la canzone non significa che 'fa schifo' quindi il 'the song sucks' è irrile… -