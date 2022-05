Allarme Postepay | così stanno rubando migliaia di euro

Leggi su consumatore

(Di martedì 17 maggio 2022) La diffusione delle carteè una comodità per gli utenti ma si è trasformata nell’ennesima possibilità di truffa per i malintenzionati. Ecco il nuovo pericolo e come riconoscerlo Torniamo, purtroppo, a parlare delle truffe che hanno come oggetto le carte prepagate emesse da Poste Italiane. Se siete possessori di unadovete assolutamente imparare L'articolo proviene da Consumatore.com.