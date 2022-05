Advertising

andreastoolbox : #Alex Wyse, il like “contro Luigi” che sta facendo discutere - giorgia1oo : RT @CarolaNardin: che voglia di ubriacarmi con Luigi Strangis e Alex Wyse. #Amici21 - alexiecrc : RT @CarolaNardin: che voglia di ubriacarmi con Luigi Strangis e Alex Wyse. #Amici21 - bbbrokenhome : RT @_silverwinter: ALEX WYSE TU STASERA HAI DECISO DI FARMI MORIRE ???????????? - Musicmyfstlove : RT @sheisale4: buongiorno aggiornamento delle 6:25 Alex Wyse si è fatto vivo su twitter (presumo alle 2/3 di notte) mettendo like ai gran… -

SuperEva

...3 milioni di spettatori e il 28% di share) e secondo i fan la colpa sarebbe del meccanismo che ha portato all'eliminazione precoce di uno dei favoriti,, e al duello poco avvincente tra ...Premio Oreo al cantautoredel valore di 20 mila euro in gettoni d'oro. Premio Marlù a tutti i sei finalisti dell'edizione, Albe,, Luigi, Michele, Serena e Sissi del valore di 7 mila ... Amici 21, Cosmary e la dimostrazione d'amore per Alex Wyse Alex Wyse mette un like sui social a un tweet “contro Luigi”: ecco cosa è accaduto e il gesto che sta facendo discutere.Domenica è andata in onda la finalissima di Amici 21. A trionfare su tutti è stato Luigi Strangis che ha battuto sia il ballerino classico Michele Esposito, sia l’altro finalista di canto Alex Wyse. Q ...