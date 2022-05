Al via “Giustizia per Tutti” la nuova serie TV con Raoul Bova | I dettagli (Di martedì 17 maggio 2022) “Giustizia per Tutti” al via mercoledì 18 maggio, in prima serata su Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova Al via mercoledì 18 maggio, in prima serata, “Giustizia per Tutti” la nuovissima serie tv di Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Nella serie in tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, oltre a Bova e Morales fanno parte del cast: Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) “per” al via mercoledì 18 maggio, in prima serata su Canale 5 che vede protagonistaAl via mercoledì 18 maggio, in prima serata, “per” la nuovissimatv di Canale 5 che vede protagonista, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales. Nellain tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, oltre ae Morales fanno parte del cast: Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, ...

