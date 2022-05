Al contadino non far sapere… tutti i benefici e le ricette delle pere (Di martedì 17 maggio 2022) Le pere sono un frutto molto versatile, che può essere consumato tutto l’anno perché facilmente reperibile. Generalmente, quelle appena colte arrivano dal Sudamerica, mentre in Italia crescono soprattutto al nord. Possono essere consumate anche fuori pasto, contenendo poche calorie, e sono ricche di vitamine, fibre e potassio. benefici delle pere Per quanto riguarda le proprietà benefiche, bisogna evidenziare il fatto che le pere hanno un potere energizzante, a fronte della ricchezza di zuccheri e vitamine B1 e B2, che favoriscono il recupero delle forze. In estate rappresentano un toccasana, perché il glucosio aiuta a contrastare lo stress fisico dato dalle alte temperature, sempre più in aumento. Le fibre presenti nelle pere favoriscono, inoltre, le funzioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) Lesono un frutto molto versatile, che può essere consumato tutto l’anno perché facilmente reperibile. Generalmente, quelle appena colte arrivano dal Sudamerica, mentre in Italia crescono soprattutto al nord. Possono essere consumate anche fuori pasto, contenendo poche calorie, e sono ricche di vitamine, fibre e potassio.Per quanto riguarda le proprietà benefiche, bisogna evidenziare il fatto che lehanno un potere energizzante, a fronte della ricchezza di zuccheri e vitamine B1 e B2, che favoriscono il recuperoforze. In estate rappresentano un toccasana, perché il glucosio aiuta a contrastare lo stress fisico dato dalle alte temperature, sempre più in aumento. Le fibre presenti nellefavoriscono, inoltre, le funzioni ...

Advertising

kittypussy33 : @_river_road (questo non è dei verbi ma più di esposizione) 'società statica (...) se si nasceva contadino potevi s… - s4MadH : @anonwolf3467 @AnonNewsItalia @ANOVNI1 li c'è un branco di ragazzini e un tot della gente che non capisce assolutam… - Soula1Gataki : RT @eidos_psiche: Il mondo è come un contadino ubriaco; non si fa in tempo ad aiutarlo a montare in sella da una parte che subito cade dall… - lovetalkyeol : non possiamo tutti accedere alle uova del contadino, al latte del pastore e a tutte quelle persone che almeno fanno… - Bukaniere : @OriC1282 Non so se il mio è definibile 'lavoro', perché non mi ha mai permesso l'assoluta indipendenza economica.… -