Al Bano Carrisi su Romina Power “Lei è una…”: il cantante gela tutti (Di martedì 17 maggio 2022) Non c’è coppia amata come quella formata da Al Bano Carrisi e Romina Power anche se coppia non lo è più da un pezzo. I due cantanti anche se hanno una vita lontano l’uno dall’altra da anni ormai, continuano a far sognare i loro fan. Esattamente come facevano un tempo tra palchi e set. Ma … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 17 maggio 2022) Non c’è coppia amata come quella formata da Alanche se coppia non lo è più da un pezzo. I due cantanti anche se hanno una vita lontano l’uno dall’altra da anni ormai, continuano a far sognare i loro fan. Esattamente come facevano un tempo tra palchi e set. Ma … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ParliamoDiNews : Al Bano Carrisi su Romina Power `Lei è una...`: il cantante gela tutti - Velvet Gossip #AlBanoCarrisi… - joseph_kappa : @DiegoFusaro Sul sito ufficiale non risulta. È aggiornato al 2021. Ma un 'prestigioso' evento che ha visto la parte… - Nostrado : RT @scimonelli: ... Ci sono amori che non moriranno mai... ?????? '...Ma perché i miei pensieri sono sempre gli stessi e non cambiano mai.… - kleistsabine6 : Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita (Schlagerchampions 13-1-2018) - PaolaPaolin : RT @scimonelli: ... Ci sono amori che non moriranno mai... ?????? '...Ma perché i miei pensieri sono sempre gli stessi e non cambiano mai.… -