Aka 7even tra prime volte e trasgressioni: la diretta oggi alle 18:30 con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con “Perfetta Così”, Aka 7even è tornato con il nuovo singolo “Come la prima volta”, prodotto dallo stesso cantautore insieme a Max Kleinz (Cosmophonix). Aka 7even sarà ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 17 maggio alle ore 18:30 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e Fqmagazine.it. I fan di Aka 7even potranno interagire con le loro domande scrivendo in diretta. “Come la prima volta – racconta Aka 7even – è un inno alle prime volte, le prime esperienze, le prime cotte, le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con “Perfetta Così”, Akaè tornato con il nuovo singolo “Come la prima volta”, prodotto dallo stesso cantautore insieme a Max Kleinz (Cosmophonix). Akasarà ospite del talk Programma, condotto da, martedì 17 maggioore 18:30 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e Fqmagazine.it. I fan di Akapotranno interagire con le loro domande scrivendo in. “Come la prima volta – racconta Aka– è un inno, leesperienze, lecotte, le...

Advertising

RVallesina : Aka 7even - Perfetta Così - sonikmusicnet : Ora in onda: Aka 7even - Perfetta Così - tutto_travaglio : #Aka 7even tra prime volte e trasgressioni in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti - Lucamarzanoo1 : RT @Aurelio77961914: Per chi vuole rivedersi la puntata STANZADILEGO - Ep.1 con Aka 7even - Pensopositivoo : RT @Aurelio77961914: Per chi vuole rivedersi la puntata STANZADILEGO - Ep.1 con Aka 7even -