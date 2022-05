Afghanistan | Radwa e le altre perseguitate | Noi bloccate da un cavillo e l' Italia ci ha dimenticato

(Di martedì 17 maggio 2022) Centinaia di donne selezionate per i corridoi umanitarie sono sepolte vive in rifugi in Iran e Pakistan. Nelle nostre sedi diplomatiche mancano le macchinette per le impronte digitali. E così i voli che dovrebbero portare in1.200 persone a rischio di morte nel loro Paese...

