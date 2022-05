Affare in Serie A: dalla Roma al Milan, colpo da 25 milioni di euro (Di martedì 17 maggio 2022) Con la stagione ormai giunta al termine si inizia a pensare già alle mosse di calciomercato, che sicuramente non mancheranno quest’estate. In merito a questo la Gazzetta ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe riguardare il calciomercato del Milan. Il Milan, infatti sembrerebbe pensare a Bryan Cristante, centrocampista della Roma. Milan Roma Calciomercato Il giocatore sarebbe in scadenza il 30 giugno 2024, e attualmente guadagna 1,8 milioni. La Roma infatti per venderlo potrebbe chiedere una cifra di 25 milioni di euro. Per capire meglio le intenzioni del Milan dovremmo dunque aspettare un paio di mesi. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Con la stagione ormai giunta al termine si inizia a pensare già alle mosse di calciomercato, che sicuramente non mancheranno quest’estate. In merito a questo la Gazzetta ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe riguardare il calciomercato del. Il, infatti sembrerebbe pensare a Bryan Cristante, centrocampista dellaCalciomercato Il giocatore sarebbe in scadenza il 30 giugno 2024, e attualmente guadagna 1,8. Lainfatti per venderlo potrebbe chiedere una cifra di 25di. Per capire meglio le intenzioni deldovremmo dunque aspettare un paio di mesi. Tatiana Digirolamo

