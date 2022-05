Adolfo Celi | chi erano le tre mogli | Tonia Carrero | Marília Branco e Veronica Lazar

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 maggio 2022)è nato a Messina il 27 luglio 1922. Era figlio di Giuseppe, prefetto di Grosseto e di Padova e Senatore del Regno d’Italia, e di Giulia Mondello. Dopo aver scoperto la passione per la recitazione, anche grazie a una cinepresa regalatagli dal padre, nel 1942 s’iscrisse all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Qui ottenne il diploma nel 1945 mettendo in scena I giorni della vita di William Saroyan. Negli anni dell’Accademia conobbe anche Vittorio Gassman, Mario Landi e Vittorio Caprioli. Inoltre fu un grande amico di Renato Baldini. La sua carriera nel mondo del cinema ebbe inizio nel 1946, quando venne scritturato per il film Un americano in vacanza di Luigi Zampa, cui seguirono Natale al campo 119 (1947) di Pietro Francisci e Proibito rubare (1948) di Luigi Comencini. A un certo punto, Aldo Fabrizi gli ...