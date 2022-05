Addio Dybala | le reazioni social dei tifosi della Juventus | VIDEO

(Di martedì 17 maggio 2022) L'argentino Pauloha disputato in occasione di-Lazio 2-2 la sua ultima gara allo Stadium. Meme edeibianconeri suisull''Joya' alla 'Vecchia Signora' in questoredazione di 'GazzettaTV'

mirkocalemme : #Chiellini vive l'addio con la serenità che lo ha sempre contraddistinto, perché ha chiuso esattamente quando volev… - EnricoTurcato : Gli ultimi mesi di Dybala sono un mix di nostalgia/frustrazione, tra un silenzio assordante e alcune grandi giocate… - Gazzetta_it : Le lacrime inconsolabili di Dybala: la festa gliela improvvisano i compagni. E lo stadio fischia Agnelli - __Fraank_ : @Michel_le_Roi @andagn Un conto è la decisione impopolare ma legittima di non rinnovare Dybala. Un altro è provare… - MMMax1980 : @MaryDiDio2 Ciao Mary, ieri sera ho avuto la sensazione che rimarrà più impresso l’addio di Dybala, che è stato fes… -

PARIGI (Francia) - E' tempo di mercato in casa Juve per costruire la rosa del futuro e dopo l'diè necessario rinforzare il reparto offensivo. Angel Di Maria sembra essere il candidato principale per andare a infoltire il parco attaccanti di Max Allegri e anche dalla Francia ..."Paulo l'ho cresciuto, è arrivato alla Juventus che era un bambino" ha ricordato l'allenatore, parlando di, anche lui all'davanti ai tifosi bianconeri. I due hanno avuto reazioni molto ...parlando di Dybala, anche lui all'addio davanti ai tifosi bianconeri. I due hanno avuto reazioni molto diverse, con Chiellini sorridente e l'argentino travolto da un pianto dirotto: “Giorgio ha avuto ...Paul Pogba dispensa messaggi agli ex compagni in bianconero, al passo d'addio, facendo intendere di avere sempre nel cuore la Juventus. (ANSA) ...