Acerra, dopo 40 anni il Museo accoglie il primo lotto di materiali archeologici (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – E’ iniziato oggi, al Museo di Archeologia e Storia del Territorio di Acerra e Suessula, situato all’interno del Castello dei Conti di Acerra, il trasferimento dei materiali archeologici per l’allestimento nelle apposite vetrine e sulle griglie predisposte sulla base del progetto scientifico della Soprintendenza per i Beni archeologici di Napoli. Si tratta di circa 100 pezzi, tra materiali e frammenti architettonici, che andranno a comporre la prima sala (n.1) del Museo stesso, elemento di valorizzazione dei due siti antichi ricadenti nel territorio comunale di Acerra, la città romana e la Suessula etrusca. Il Sindaco Raffaele Lettieri ha annunciato l’arrivo dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – E’ iniziato oggi, aldi Archeologia e Storia del Territorio die Suessula, situato all’interno del Castello dei Conti di, il trasferimento deiper l’allestimento nelle apposite vetrine e sulle griglie predisposte sulla base del progetto scientifico della Soprintendenza per i Benidi Napoli. Si tratta di circa 100 pezzi, trae frammenti architettonici, che andranno a comporre la prima sala (n.1) delstesso, elemento di valorizzazione dei due siti antichi ricadenti nel territorio comunale di, la città romana e la Suessula etrusca. Il Sindaco Raffaele Lettieri ha annunciato l’arrivo dei ...

