Aborto | l’indagine a 44 anni dalla legge 194 | “Diritto negato | 31 strutture con il 100% di obiettori” Coscioni | “Manca volontà politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) A quarantaquattrodi distanza dall’entrata in vigore della194, ilall’è ancora spesso ostacolato, se non. Il motivo? Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) lesanitarie in Italia con ildidi coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio sanitari, quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. Una fotografia che emerge dal‘Mai Dati‘, condotta su oltre 180, portata avanti da Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e da Sonia Montegiove, informatica e giornalista, resa nota nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, ...