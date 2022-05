Aborto in Italia, Associazione Coscioni: “Tutti i ginecologi di molti ospedali sono obiettori di coscienza” (Di martedì 17 maggio 2022) Mentre gli Stati Uniti fanno passi avanti (indietro) per procedere all’abolizione del diritto all’Aborto, in Italia la situazione non sembra tanto più felice. Secondo un’indagine condotta dall’Associazione Luca Coscioni, Tutti i ginecologi di molti ospedali Italiani sono obiettori di coscienza. Per questo motivo e “per porre fine alla violazione in corso dei diritti fondamentali delle persone che necessitano di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza“, l’Associazione ha inviato una lettera aperta al ministro della Salute Roberto Speranza e alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, resa nota oggi in occasione di una conferenza stampa promossa per fare il ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Mentre gli Stati Uniti fanno passi avanti (indietro) per procedere all’abolizione del diritto all’, inla situazione non sembra tanto più felice. Secondo un’indagine condotta dall’Lucadinidi. Per questo motivo e “per porre fine alla violazione in corso dei diritti fondamentali delle persone che necessitano di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza“, l’ha inviato una lettera aperta al ministro della Salute Roberto Speranza e alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, resa nota oggi in occasione di una conferenza stampa promossa per fare il ...

Advertising

repubblica : Associazione Coscioni: 'Aborto vietato in intere zone d'Italia, in molti ospedali 100% di medici obiettori' - repubblica : Aborto in Italia, Associazione Coscioni: 'In molti ospedali il 100% dei ginecologi è obiettore di coscienza' - fanpage : #Aborto Come funziona in Italia la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza (IGV) dopo 44 anni dalla su… - Luce_news : Aborto in Italia, Associazione Coscioni: “Tutti i ginecologi di molti ospedali sono obiettori di coscienza” - TreizeJeanne : Se dovesse indietreggiare anche di 1 mm la legge sull'aborto in Italia, io totalmente team Clinic Defenders che si… -