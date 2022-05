Aborto in Italia, Associazione Coscioni: 'Tutti i ginecologi di molti ospedali sono obiettori di coscienza' (Di martedì 17 maggio 2022) Mentre gli Stati Uniti fanno passi avanti (indietro) per procedere all' abolizione del diritto all'Aborto , in Italia la situazione non sembra tanto più felice. Secondo un'indagine condotta dall' ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Mentre gli Stati Uniti fanno passi avanti (indietro) per procedere all' abolizione del diritto all', inla situazione non sembra tanto più felice. Secondo un'indagine condotta dall' ...

