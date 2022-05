“Abbattiamo il muro”, a Pechino studenti in rivolta contro le misure anti-Covid (Video) (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – A Pechino si protesta per le recenti misure anti Covid del governo, come riporta Askanews. Pechino, la protesta degli studenti Dalla Cina è partito il coronavirus, dalla Cina pare quasi “ripartire. Gli studenti a Pechino protestano per la politica “zero Covid” del governo. E sono, a giudicare dalle fonti, in migliaia. Il luogo è un’università della capitale, dove i ragazzi hanno manifestato contro i limiti imposti nel campus. Un urlo di dissenso che sarebbe emerso dopo l’affisione di un avviso in cui si comunicata che alcune attività non sarebbero state più consentite, dalla consegna di cibo e pacchi fino ai contatti con persone esterne alla struttura, allo scopo di rispettare la quarantena. Nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Asi protesta per le recentidel governo, come riporta Askanews., la protesta degliDalla Cina è partito il coronavirus, dalla Cina pare quasi “ripartire. Gliprotestano per la politica “zero” del governo. E sono, a giudicare dalle fonti, in migliaia. Il luogo è un’università della capitale, dove i ragazzi hanno manifestatoi limiti imposti nel campus. Un urlo di dissenso che sarebbe emerso dopo l’affisione di un avviso in cui si comunicata che alcune attività non sarebbero state più consentite, dalla consegna di cibo e pacchi fino ai contatti con persone esterne alla struttura, allo scopo di rispettare la quarantena. Nel ...

Advertising

IlPrimatoN : Lo strano rigurgito delle restrizioni in Cina - sadape54 : RT @OfficialFisico: Abbattiamo ogni muro e ogni pregiudizio... Per battere gli stereotipi #nonserveuncampione @amrefit - amrefit : RT @OfficialFisico: Abbattiamo ogni muro e ogni pregiudizio... Per battere gli stereotipi #nonserveuncampione @amrefit - satyapal : RT @OfficialFisico: Abbattiamo ogni muro e ogni pregiudizio... Per battere gli stereotipi #nonserveuncampione @amrefit - juary67 : RT @OfficialFisico: Abbattiamo ogni muro e ogni pregiudizio... Per battere gli stereotipi #nonserveuncampione @amrefit -