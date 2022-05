ABB Terra 360 | ecco la colonnina di ricarica rapida più veloce al mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Si chiama360 e nasce dalla collaborazione fra Shell e ABB: trattasi delladiper veicoli elettrici piùal, in grado di erogare fino a 360 kW di energia (i migliori caricatori della Tesla, tanto per fare un esempio, si fermano a una potenza massima di 250 kW): sicché, per le auto elettriche compatibili con questi numeri, poche a dire il vero, sarebbe tecnicamente possibile fare il “pieno” della batteria in 15 minuti e guadagnare 100km di autonomia in 3 minuti. La prima stazione di360 è stata installata in Germania e altre 200 verranno distribuite sul territorio tedesco nei prossimi mesi (nessuna informazione sull’eventuale arrivo anche in Italia). Sullo sfondo c’è la volontà, da parte di Shell, di installare mezzo ...