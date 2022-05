A tutto rame | i capelli splendono di riflessi e colore al sole della primavera

Leggi su diredonna

(Di martedì 17 maggio 2022) Il 2022, in quanto adi, vede trionfare senza dubbio i toni del, che sono tornati a splendere suidi celebrities e influencer, complice anche la bella stagione che permette aldi riflettersi sulle capigliature, esaltandone i. Attenzione però: non si tratta dei classicirossi, bensì di sfumature eramati che ravvivano la capigliatura, di qualsiasiessa sia. Come è noto, la bella stagione coincide spesso con la tendenza di voler cambiaredi, è questo infatti il periodo dell’anno in cui si osa sperimentare nuove tonalità, per dare una ventata di freschezza e novità ai propri. C’è chi aspetterà le ...