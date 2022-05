Advertising

webecodibergamo : Il ricordo - FratellidItalia : RT @LaraMagoni: A #PalazzoFrizzoni è stato consegnato il riconoscimento 'Atleta Città di Bergamo' a Piermario #Morosini, indimenticabile si… - LaraMagoni : A #PalazzoFrizzoni è stato consegnato il riconoscimento 'Atleta Città di Bergamo' a Piermario #Morosini, indimentic… - NavajoToni : @ElGusty99523701 Prima succedeva raramente , uno a Vicenza anni fa PierMario Morosini - musSsiano : @Erz___1 Piermario Morosini -

L'Eco di Bergamo

Dieci anni dopo la tragedia di Pescara del 14 aprile 2012 Bergamo non ha dimenticato. Al ragazzo di Monterosso , cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e scomparso dopo un malore in campo allo stadio Adriatico, martedì 15 maggio 2022 il Gruppo Bergamasco ...Piansi e non poco per ciò che accadde il 14 aprile 2012. Era un sabato, mi trovavo a Cortona per un impegno politico e appresi dalla televisione la notizia che, giovane e sfortunatissimo centrocampista del Livorno, si era accasciato sul terreno dello Stadio Adriatico di Pescara, al trentunesimo minuto della partita fra gli abruzzesi e i ... A Piermario Morosini il premio «all'Atleta Città di Bergamo» alla memoria Il riconoscimento A dieci anni dalla tragica scomparsa del giocatore di Monterosso, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, l’omaggio del Gruppo Bergamasco Giornalisti Sportivi e dell’amministrazione ...Arresto cardiaco improvviso negli atleti: il podcast “Controtempo” spiega perché lo sport può innescare le aritmie pericolose e come si convive con il rischio.