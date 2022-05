A Milano il primo registro di genere per persone transgender, che cosa cambia (e perché è una svolta) (Di martedì 17 maggio 2022) In occasione della Giornata mondiale contro l’omobitransfobia, dalla Lombardia arriva una svolta. A Milano sarà istituito il primo registro in Italia per il riconoscimento del genere di elezione dedicato alle persone transgender. Con 27 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione proposta dalla consigliera del Pd, Monica J. Romano, prima donna transgender eletta in città. Milano è la prima città in Italia ad approvare un registro di genere per le persone transgender (Foto Ansa) registro di genere, che cosa cambia per le persone ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) In occasione della Giornata mondiale contro l’omobitransfobia, dalla Lombardia arriva una. Asarà istituito ilin Italia per il riconoscimento deldi elezione dedicato alle. Con 27 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione proposta dalla consigliera del Pd, Monica J. Romano, prima donnaeletta in città.è la prima città in Italia ad approvare undiper le(Foto Ansa)di, cheper le...

