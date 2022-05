75ma edizione del festival di Cannes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 maggio 2022) Si apre oggi ildi(17-28 maggio) con un totale di 21 film in concorso per la Palma d’oro. La giuria sarà presieduta da Vincent Lindon. Ci sarà inoltre una celebrazione da non perdere: l’attore, regista e produttore cinematografico statunitense Forest Whitaker infatti, riceverà la Palma d’Oro per una carriera segnata dall’Oscar per la sua interpretazione di Amin Dada, il dittatore ugandese, in “L’ultimo re di Scozia” (2007), o per il suo ruolo di killer per Jim Jarmusch in “Ghost Dog” (1999). Film in concorso e giuria Dopo due anni difficili segnati dalla pandemia (con l’del 2020 annullata e quella del 2021 limitata dalle norme anti-Covid), ildel Cinema ditorna a celebrare quest’anno il 75° anniversario dal 1946 e sarà ricco di artisti, film e sorrisi. ...