50 anni fa l’omicidio Calabresi Il killer del commissario odiato dalla sinistra è ancora in Francia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 maggio 2022) Capitasse oggi, la stampa lo inquadrerebbe nel genere dei crimini d’odio. Ma 50fa – tanti ne sono passati dal giorno in cui un commando di Lotta Continua freddava il 34enneLuigi– questa definizione non aveva il significato che ha oggi. Anche perché, in quell’Italia degli’70, l’odio era cosa assai diversa dagli sputacchiamenti social dei giorni nostri: non era virtuale, ma reale. E pochi l’hanno sperimentato sulla propria pelle come, che addirittura ne è morto nel silenzio inqualificabile delle istituzioni.fu ucciso a Milano Già, avrebbero potuto assegnargli una scorta, trasferirlo d’ufficio e allontanarloquella questura di Milano dove treaveva trovato la morte l’anarchico Giuseppe ...