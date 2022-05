17 maggio 1989 | Il Napoli vince la Coppa Uefa

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 17 maggio 2022) 33 anni fa, illaIl 17delè una data storica pere per la sua squadra. Trascinati da Diego Armando Maradona, infatti, i partenopei conquistano il loro primo trofeo internazionale. La. Una sfida, quella in finale, che vede gli azzurri scontrarsi con lo Stoccarda. Dopo la vittoria per 2 a 1 all’andata, al San Paolo, ildeve difendere strenuamente un risultato che lascia ancora la sfida in pieno equilibrio. Equilibrio che viene meno allo scoccare dell’ora di gioco quando Careca segna il gol del 3 a 1. Questa rete si aggiunge a quelle di Alemao e Ferrara che sono andati a segno nel primo tempo. Il secondo gol merita di essere rivisto con “El Pibe de Oro” che ...