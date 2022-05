Zoff: «Dire che un buon portiere è tale se gioca con i piedi è una cosa senza senso per quel ruolo» (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ex portiere di Juventus e Nazionale italiana, Dino Zoff, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione del ritiro del premio alla carriera, nell’ambito del Premio Bearzot. “Parata di grande difficoltà quella su Oscar, dovevo solo tirarla lì. Non potevo respingerla. Me la sono cavata? Sennò non ero Zoff”. Sul bacio a Bearzot: “Siamo molto legati con Bearzot, ma da friulani questi gesti sono esagerati. Quando vincemmo la coppa andammo in paradiso”. Buffon fa bene a continuare a giocare? “Quando uno si sente di giocare e ha voglia può continuare. Poi però puoi incappare in errori e qualche dubbio ti viene”. cosa pensa al fatto che i portieri giochino sempre più con i piedi? “Non sono contrario alla costruzione dal basso. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) L’exdi Juventus e Nazionale italiana, Dino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione del ritiro del premio alla carriera, nell’ambito del Premio Bearzot. “Parata di grande difficoltàla su Oscar, dovevo solo tirarla lì. Non potevo respingerla. Me la sono cavata? Sennò non ero”. Sul bacio a Bearzot: “Siamo molto legati con Bearzot, ma da friulani questi gesti sono esagerati. Quando vincemmo la coppa andammo in paradiso”. Buffon fa bene a continuare are? “Quando uno si sente dire e ha voglia può continuare. Poi però puoi incappare in errori e qualche dubbio ti viene”.pensa al fatto che i portieri giochino sempre più con i? “Non sono contrario alla costruzione dal basso. ...

