Zazzaroni: "Dybala-Inter? Sono andato a dormire con il sospetto di avere involontariamente accelerato la trattativa" (Di lunedì 16 maggio 2022) Paulo Dybala all'Inter? Secondo Ivan Zazzaroni sì! Il direttore del Corriere dello Sport scrive sul noto quotidiano: "Ho accelerato la trattativa Dybala-Inter". Ha parlato poi dello Scudetto nelle... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 16 maggio 2022) Pauloall'? Secondo Ivansì! Il direttore del Corriere dello Sport scrive sul noto quotidiano: "Hola". Ha parlato poi dello Scudetto nelle...

