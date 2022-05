Yemen: decolla il primo volo commerciale in sei anni (Di lunedì 16 maggio 2022) SANAA – Il primo volo commerciale da quasi sei anni a questa parte è decollato stamani dalla capitale dello Yemen controllata dai ribelli: lo riportano i giornalisti della Afp sul posto. L’aeroporto di Sanaa era chiuso al traffico commerciale dall’agosto del 2016. Lo scorso primo aprile l’Onu ha annunciato una tregua di due mesi in Yemen e l’inizio degli incontri tra le parti in guerra, che hanno accettato di fermare tutte le operazioni militari offensive aeree, terrestri e marittime all’interno del Paese e oltre i suoi confini. L’aereo della Yemenia Airways, che trasportava 126 passeggeri, inclusi pazienti che hanno bisogno di cure all’estero e i loro parenti, è decollato poco dopo le 9:00 ora locale ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) SANAA – Ilda quasi seia questa parte èto stamani dalla capitale dellocontrollata dai ribelli: lo riportano i giornalisti della Afp sul posto. L’aeroporto di Sanaa era chiuso al trafficodall’agosto del 2016. Lo scorsoaprile l’Onu ha annunciato una tregua di due mesi ine l’inizio degli incontri tra le parti in guerra, che hanno accettato di fermare tutte le operazioni militari offensive aeree, terrestri e marittime all’interno del Paese e oltre i suoi confini. L’aereo dellaia Airways, che trasportava 126 passeggeri, inclusi pazienti che hanno bisogno di cure all’estero e i loro parenti, èto poco dopo le 9:00 ora locale ...

