WWE | Si avvicina il rientro sul ring per Bayley

(Di lunedì 16 maggio 2022)prima del suo infortunio che l’ha tenuta lontana dal quadrato per circa un anno è stata una delle wrestler piu’ dominanti della scena di Smackdown. Infatti è stata una longeva campionessa prima di perdere il titoli in favore di Becky Lynch. Quest’anno si sono susseguiti diversi rumor su un suo probabile rietro ed è anche lei stessa tramite il suo account Twitter ad aggiornare i suoi sostenitori in merito alla condizione fisica. Tramite un altro “cinguettio” ha fatto sapere di non vedere l’ora di calcare il. Le sue parole “Mi sento come…. eccitata! Non vedo l’ora di sapere cosa mi riserverà questo 2022!“.

Laarriverà dopo la sua interruzione quando2K22 verrà lanciato tra poco più di una settimana. 2K Games ha dato il via al marketing del gioco man mano che la data di lancio sie, sebbene i trailer recenti ci abbiano mostrato un ...Sia grandi passi Elimination Chamber, nuovo Premium Live Event dellanonché ultima fermata prima di WrestleMania. Lo show prende il nome da uno dei match più storici e brutali della ... WWE: Ecco chi potrebbe vincere il Money in the Bank femminile *RUMOR*