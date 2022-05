(Di lunedì 16 maggio 2022) La Bloodline (Roman Reigns, Jimmy Uso e Jey Uso), con al loro fianco Paul Heyman, sta dominando da ormai molto tempo l’intera WWE. Il loro dominio sembra non avere fine. Roman detiene lo Universal Title da quasi due anni e a WrestleMania 38 ha preso possesso anche del WWE Title sconfiggendo Brock Lesnar. Ora anche ilda SmackDown Tag team Championsun grande traguardo. 300 Days and counting… Glihanno tagliato un significativo traguardo. Il lorodadi coppia di SmackDown èto aquota 300. Il loroè iniziato il 18 luglio 2021 quando sconfissero Rey Mysterio e Dominik Mysterio a Money In The ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Il regno da campioni degli Usos arriva a toccare i 300 giorni - - itselee8 : Il cantante del Regno Unito sembra uno della WWE #Eurovision -

Spazio Wrestling

Questa volta, però, non si tratterà di un semplice house show, bensì di un Premium Live Event coi fiocchi, chiamatoClash at the Castle . Sarà il primo grande evento in uno stadio delUnito ...Sarà il primo grande show della Compagnia di Stamford in uno stadio delUnito dopo oltre 30 anni. Annunciato il nome del Premium Live Event a Cardiff L'evento si chiameràClash at The ... WWE: Prime critiche per il regno di Ricochet Negli ultimi mesi, Roman Reigns è andato a consolidare in maniera molto importante il suo regno da campione mondiale della WWE, con la vittoria di Wrestlemania 38 che lo ha portato addirittura a ...Mancano poco meno di due mesi al Premium Live Event WWE Money In The Bank, sappiamo di come nel corso degli anni questo PLE ha acquisto sempre più importanza fino a diventare uno degli eventi più impo ...