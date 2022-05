Workshop della diplomazia Usa con i musei di arte contemporanea (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Ambasciata USA in Italia informa che , grazie ad una sovvenzione dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia per promuovere diversità, equità e inclusione nei musei, esperti della Phillips Collection di Washington, D.C. terranno una serie di Workshop della durata di una settimana in collaborazione con i musei d’arte contemporanea italiani di Torino (GAM – Galleria Civica d’arte Moderna e contemporanea), Roma (musei della Città di Roma), e Napoli (Madre), dal 2 al 9 maggio. Il programma si sviluppa attorno a una priorità della nostra diplomazia culturale, tesa ad aumentare gli scambi tra musei statunitensi e italiani a seguito del vertice ministeriale ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Ambasciata USA in Italia informa che , grazie ad una sovvenzione dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia per promuovere diversità, equità e inclusione nei, espertiPhillips Collection di Washington, D.C. terranno una serie didurata di una settimana in collaborazione con id’italiani di Torino (GAM – Galleria Civica d’Moderna e), Roma (Città di Roma), e Napoli (Madre), dal 2 al 9 maggio. Il programma si sviluppa attorno a una prioritànostraculturale, tesa ad aumentare gli scambi trastatunitensi e italiani a seguito del vertice ministeriale ...

