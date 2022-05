“Vorrei fare una cosa mai fatta”. ‘Irruzione’ ad Amici, sul palco della finale c’è Albe e qualcuno non si trattiene (Di lunedì 16 maggio 2022) Amici, Albe e il gesto per l’allievo durante la finale. Un’edizione decisamente densa di momenti indimenticabili, non solo per il pubblico, ma anche e soprattutto per gli allievi della scuola più gettonata d’Italia animati dal proprio talento e dal giusto spirito competitivo. Ma la finale è arrivata, portando con sè grandi rivelazioni. Sei allievi schierati davanti ai professori e ai giudici di Amici, pronti a dare inizio a una finale imperdibile. E il primo a essere eliminato dopo l’esibizione pevista per i due circuiti, è stato Albe. Non del tutto sorpreso dal responso, con occhi lucidi ha salutato tutti, e la prima a prendere parola per non poteva che essere la sua insegnante di riferimento, Anna Pettinelli. (Anna Pettinelli, sostituita il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)e il gesto per l’allievo durante la. Un’edizione decisamente densa di momenti indimenticabili, non solo per il pubblico, ma anche e soprattutto per gli allieviscuola più gettonata d’Italia animati dal proprio talento e dal giusto spirito competitivo. Ma laè arrivata, portando con sè grandi rivelazioni. Sei allievi schierati davanti ai professori e ai giudici di, pronti a dare inizio a unaimperdibile. E il primo a essere eliminato dopo l’esibizione pevista per i due circuiti, è stato. Non del tutto sorpreso dal responso, con occhi lucidi ha salutato tutti, e la prima a prendere parola per non poteva che essere la sua insegnante di riferimento, Anna Pettinelli. (Anna Pettinelli, sostituita il ...

