Vogue vuole denunciare un pub di 200 anni: "Siamo omonimi". Ma è il nome della località… (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag — La rivista di moda Vogue ha minacciato di citare in giudizio un pub di 200 anni, situato in un piccolo villaggio della Cornovaglia e amatissimo dai suoi avventori, causa del suo nome, Star Inn at Vogue. Il nome del locale, sostengono i legali della pubblicazione, potrebbe confondere i suoi lettori. Ora, non conosciamo con esattezza il numero di copie della rivista vendute a Vogue, Cornovaglia, ma dubitiamo fortemente che i residenti di un paesino incastonato nella selvaggia punta sud-occidentale della Gran Bretagna possano «confondersi». Vogue vuole far causa ad un pub per omonimia Ma così è: secondo quanto riferito dal Daily Mail, Conde Nast, ...

