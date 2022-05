«Voglio tornare a fare le imitazioni» | la mutazione “pucciosa” di Djokovic per vincere e farsi amare

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Forse dovrei ricominciare ale”. La seconda vita di Novakha preso una forma più dolce, nell’apparenza. Non si sa se mediata da una “politica” comunicativa studiata a tavolino dopo l’autodistruzione controllata della squalifica australiana, perché col serbo non si sa mai. Quello è uno che si ricarica come i moderni motori elettrici: incamera l’altrui negatività, la ricicla, e la usa per. Ha fatto il pieno per due anni di pandemia, passati ad abbracciare gli alberi invece che a vaccinarsi, a bere acqua e argento, verdure e spirulina. Il Covid l’ha lasciato in pace per sconforto. Ha ricominciato aa Roma. In conferenza stampa ha rielaborato queste centinaia di giornate di lutto sportivo, con quella mezza battuta:il simpaticone non l’ha ...