Vladimir Putin, le sue condizioni di salute sarebbero critiche: "Oggi l'operazione d'urgenza" (Di lunedì 16 maggio 2022) Le condizioni di salute del presidente russo sarebbero precarie. Secondo l'Intelligence americana, Vladimir Putin sarà operato Oggi e un sosia lo sostituirà finché non sarà di nuovo in grado di svolgere il suo incarico. Putin, cosa sappiamo sull'operazione Bisogna precisare che sono incerte e dubbiose tutte le notizie che da mesi ormai circolano sulla salute di Vladimir Putin. Si era parlato di un cancro al sangue, di malattia di Parkinson e gravi problemi alla schiena. Dal Cremlino nessuna conferma, nemmeno stavolta. Arrivano dall'intelligence americana le informazioni sull'operazione del presidente russo, che starebbe per essere operato d'urgenza, forse già nella ...

