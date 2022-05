Virus dell’Herpes | la scienza spiega come si risvegliano e ci attaccano

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 maggio 2022) Chi soffre di Herpes labialis lo sa bene. Ilse ne sta tranquillo all’interno dell’organismo, poi, magari quando siamo più stanchi, stressati, dopo una grande fatica fisica o in concomitanza con il ciclo mestruale, si “riaccende”. A quel punto risale lungo i filamenti nervosi e arriva fino alle labbra, dove si formano gonfiore, infiammazione, prurito e infine pustole. Qualcosa di simile probabilmente accade per tutti idella famiglia ed ora laè arrivata a carpire uno dei segreti che portano alla riaccensione dell’infezione. La chiave sarebbe da ricercare nel fatto che questi ceppi virali sono in grado di impiegare per i propri scopi i microRNA, piccole molecole di RNA che consentono loro di influire sulle cellule ospiti e quindi “ripartire”. A segnalare questo meccanismo, che potrebbe rivelarsi utile anche per lo ...