Vigilantes usano spray al peperoncino dentro i vagoni | passeggeri intossicati e treno evacuato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma-Lido. Volevano fermare un gruppo di ragazzi, forse i soliti bulletti all’interno deiche spesso disturbano il quieto vivere di quanti fanno quella tratta per poter andare o rientrare dal lavoro. Di solito, è il trasporto pubblico a generare ansie, stress e problematiche, con tutte i disagi a cui siamo abituati ad assistere quasi quotidianamente.urticantedel trenino Roma-Lido Questa volta, però, nessun disservizio ”meccanico”, ma solamente un uso, forse, ”improprio” di un dispositivo di difesa e inibizione all’interno di un luogo al chiuso. Parliamo del cosiddettoal, quello in dotazione anche ai, che di solito si impiega per indebolire, rendere inoffensivi eventuali aggressori oppure inibire un ...