VIDEO – Insigne | Koulibaly e Spalletti al concerto di Gianna Nannini | speciale omaggio al pubblico

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 maggio 2022) Continuano i festeggiamenti in casa Napoli dopo il successo casalingo contro il Genoa che ha visto Lorenzovestire per l’ultima volta la maglia azzurra davanti ai propri tifosi. Questa sera, in occasione deldial Teatro Augusteo, presenti il capitano del Napoli Lorenzo, Kalidoue il tecnico Luciano. Gli azzurri, invitati sul palco dalla cantante, sono stati accolti con grande entusiasmo dai presenti, con i tifosi che hanno donato ancora una volta l’ultimo abbraccio all’ormai ex capitano. Di seguito, ilpubblicato dal profilo twitter del Napoli. Misterquesta sera hanno assistito al ...