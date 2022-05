"Vi dico io cosa è successo davvero alla Pausini": la rivelazione della Parietti che spiega tante cose (Di lunedì 16 maggio 2022) Laura Pausini si sente male sul palco dell'Eurovision. Un fuoriprogramma che lascia tutti senza parole. La notizia fa subito il giro della Rete perché, inutile nasconderlo, la cantante sparisce per un po' dalle scene. cosa è accaduto? Un calo di pressione dovuto allo stress, a quanto pare - e per fortuna - nulla di grave. Dell'accaduto ne parla stamattina a "Storie Italiane" Alba Parietti, che svela di aver chiacchierato con la cantante romagnola. "Ho chattato con lei molto velocemente in questo periodo, so che hanno fatto prove estenuanti x l'ESC", dice ancora. La Pausini sui social rompe il silenzio dopo il malore e svela che si è trattato di un po' di stress accumulato. Durante la sua assenza, durata circa 20 minuti, la trasmissione resta nelle mani di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Laurasi sente male sul palco dell'Eurovision. Un fuoriprogramma che lascia tutti senza parole. La notizia fa subito il giroRete perché, inutile nasconderlo, la cansparisce per un po' dalle scene.è accaduto? Un calo di pressione dovuto allo stress, a quanto pare - e per fortuna - nulla di grave. Dell'accaduto ne parla stamattina a "Storie Italiane" Alba, che svela di aver chiacchierato con la canromagnola. "Ho chattato con lei molto velocemente in questo periodo, so che hanno fatto prove estenuanti x l'ESC", dice ancora. Lasui social rompe il silenzio dopo il malore e svela che si è trattato di un po' di stress accumulato. Durante la sua assenza, durata circa 20 minuti, la trasmissione resta nelle mani di ...

