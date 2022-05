“Vi confesso una cosa”. Domenica In, Mara Venier gela tutti in diretta: “Succederà venerdì” (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica In anche di sera, questo è l’annuncio di Mara Venier durante il suo solito appuntamento Domenical-pomeridiano. In effetti i rumors si rincorrevano già da qualche settimana e alla fine la conferma arriva direttamente dalla voce di Zia Mara. Durante infatti la puntata del 15 maggio di Domenica In, la conduttrice veneziana, ha ufficializzato che il programma da lei condotto troverà spazio anche in prime time, ovvero di sera. E quindi Domenica In anche di sera. Ma quando? Primo appuntamento con le gran risate della zia, venerdì 27 maggio. Naturalmente il canale è sempre quello: Rai 1. Da quello che si sa, il format non cambierà nome, ma verrà aggiunto semplicemente “show” all’originale. “Possiamo annunciarlo perché ormai è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)In anche di sera, questo è l’annuncio didurante il suo solito appuntamentol-pomeridiano. In effetti i rumors si rincorrevano già da qualche settimana e alla fine la conferma arrivamente dalla voce di Zia. Durante infatti la puntata del 15 maggio diIn, la conduttrice veneziana, ha ufficializzato che il programma da lei condotto troverà spazio anche in prime time, ovvero di sera. E quindiIn anche di sera. Ma quando? Primo appuntamento con le gran risate della zia,27 maggio. Naturalmente il canale è sempre quello: Rai 1. Da quello che si sa, il format non cambierà nome, ma verrà aggiunto semplicemente “show” all’originale. “Possiamo annunciarlo perché ormai è ...

