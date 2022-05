“Verissimo”, Gerry Scotti: “Ecco perché rifiutai di lavorare a Los Angeles” (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante la puntata di ieri, domenica 15 maggio, di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha intervistato Gerry Scotti, che ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Il famoso conduttore ha rivelato di aver rifiutato una proposta di lavoro coi fiocchi, per vivere la sua vera passione. “Verissimo”, Gerry Scotti: l’occasione che rifiutò L’intervista di Gerry Scotti è stata mandata in onda a “Verissimo Story” ieri, domenica 15 maggio. Il conduttore ha raccontato di un episodio che successe anni fa, nel quale rifiutò un’importante occasione. “Quando avevo finito il servizio militare, avevo lavorato per qualche anno per un’importante agenzia di pubblicità e facevo radio come hobby. Nell’estate del 1982 il direttore creativo di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante la puntata di ieri, domenica 15 maggio, di “”, Silvia Toffanin ha intervistato, che ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Il famoso conduttore ha rivelato di aver rifiutato una proposta di lavoro coi fiocchi, per vivere la sua vera passione. “”,: l’occasione che rifiutò L’intervista diè stata mandata in onda a “Story” ieri, domenica 15 maggio. Il conduttore ha raccontato di un episodio che successe anni fa, nel quale rifiutò un’importante occasione. “Quando avevo finito il servizio militare, avevo lavorato per qualche anno per un’importante agenzia di pubblicità e facevo radio come hobby. Nell’estate del 1982 il direttore creativo di ...

