Vela: Fiv, annunciati i finalisti del premio velista dell'anno (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Giancarlo Pedote, Checco Bruni, Enrico Chieffi e Antonio Squizzato. Questi i finalisti del premio 'velista dell'anno' che sarà assegnato il 6 giugno a Villa Miani a Roma. Ruggero Tita 30 anni da Rovereto in Trentino e Caterina Banti 34 anni, romana, sono la coppia d'oro della Vela italiana: campioni Olimpici a Tokyo 2020 hanno riportato in Italia una medaglia d'oro nella Vela (classe Nacra 17) che mancava da Sydney 2000 (Alessandra Sensini classe Mistral). La coppia azzurra ha dominato le regate di qualificazione, arrivando alla Medal Race già con la certezza della medaglia d'argento. L'oro è arrivato al termine una regata finale controllata con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Giancarlo Pedote, Checco Bruni, Enrico Chieffi e Antonio Squizzato. Questi idel' che sarà assegnato il 6 giugno a Villa Miani a Roma. Ruggero Tita 30 anni da Rovereto in Trentino e Caterina Banti 34 anni, romana, sono la coppia d'oroitaliana: campioni Olimpici a Tokyo 2020 hriportato in Italia una medaglia d'oro nella(classe Nacra 17) che mancava da Sydney 2000 (Alessandra Sensini classe Mistral). La coppia azzurra ha dominato le regate di qualificazione, arrivando alla Medal Race già con la certezzaa medaglia d'argento. L'oro è arrivato al termine una regata finale controllata con ...

