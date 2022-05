(Di lunedì 16 maggio 2022) Novità in casabasket. Nelle ultime ore, infatti,ha annunciato ai consiglieri e alla proprietà di volerredidel 51%, così come previsto dal contratto firmato la scorsa estate. A renderlo noto è stata la stessa società al termine della riunione del CDA che si è tenuto questo pomeriggio alla Enerxenia Arena: “L’ufficialità dell’operazione avverrà solo dopo l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche previste. Le condizioni dell’accordo sono e rimarranno private e confidenziali”.si è detto felice dell’operazione: “Sono estremamente contento di questa possibilità. Sono fiducioso che questa soluzione, presa al fine di dare ancora più ...

sportface2016 : #Basket | #Varese, Luis #Scola esercita l'opzione di acquisizione del 51% delle quote societarie - bball_evo : LBA ???? - Luis Scola ha comunicato ai consiglieri ed alla proprietà del club la volontà di esercitare l'opzione di a… - MENUETTOit : #Food e #Music: Varese attira gli investitori australiani: summit al palazzetto con Luis Scola - varesenews : Varese attira gli investitori australiani: summit al palazzetto con Luis Scola

Novità in casa Varese basket. Nelle ultime ore, infatti, Luis Scola ha annunciato ai consiglieri e alla proprietà di voler esercitare l'opzione di acquisizione del 51% delle quote societarie, così come previsto dal contratto firmato la scorsa estate. LBA - Varese, Luis Scola manifesta l'intenzione di prendersi il 51% del club L'argentino «ha comunicato ai consiglieri ed alla proprietà del club la volontà di esercitare l'opzione di acquisizione del 51% delle quote societarie, così come previsto dal contratto firmato la scor ...