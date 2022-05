Valentino Monaco dalla serie C a Brescia approda alla Premier League maltese al Sliema Wanderers F C

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 maggio 2022)si è trasferito per quest’anno inA a Malta con ilF.C. dove sta giocando con la primavera il talento nato in Francia a Novembre del 2003, a 18 anni sta facendo un ottima esperienza a Malta. Poi sta facendo parlare di sé tutti gli addetti ai lavori con ottime prestazioni impreziosite da assist e Goal. Gli inizi sono stati in Francia con l’Epernon poi il trasferimento in Italia a 5 anni alcune scuole calcio ed a 9 anni entra nel settore giovanile della Salernitana dove ci resta fino ai giovanissimi regionali sempre due, tre anni sotto categoria poi l’Avellino dove gioca un campionato nazionale U15 e U17. E poi pur giocando costantemente nella sua categoria (Under 19) sempre in orbita prima squadra sin dai 15 anni. A 16 anni si trasferisce a Bergamo per un ...