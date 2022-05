Vaiolo delle scimmie, terzo caso a Londra. L’Oms: rischio di trasmissione minimo. Come si manifesta (Di lunedì 16 maggio 2022) terzo caso nell’ultimo mese di Vaiolo delle scimmie a Londra. Una coppia è risultata positiva e monitorata dall’Agenzia di sicurezza sanitaria del Regno Unito. Gli ultimi due casi non hanno alcun legame con quello precedentemente già individuato. Il Vaiolo delle scimmie non è grave: si manifesta con febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. È possibile che in alcuni casi si presenti anche un’eruzione cutanea. Dopo il caso segnalato all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il 7 maggio, finora non sono stati rilevati nuovi contagi fra i contatti tracciati. A fare il punto è L’Oms in una nota in cui spiega che “a partire dall’11 maggio è stato intrapreso un ampio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022)nell’ultimo mese di. Una coppia è risultata positiva e monitorata dall’Agenzia di sicurezza sanitaria del Regno Unito. Gli ultimi due casi non hanno alcun legame con quello precedentemente già individuato. Ilnon è grave: sicon febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. È possibile che in alcuni casi si presenti anche un’eruzione cutanea. Dopo ilsegnalato all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il 7 maggio, finora non sono stati rilevati nuovi contagi fra i contatti tracciati. A fare il punto èin una nota in cui spiega che “a partire dall’11 maggio è stato intrapreso un ampio ...

Advertising

antoninobill : Vaiolo delle scimmie, altri due casi individuati a Londra. L’agenzia per la sicurezza sanitaria: “Accertamenti in c… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaiolo delle scimmie, altri due casi individuati a Londra. L’agenzia per la sicurezza sanitaria: “Accertamenti in cors… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Vaiolo delle scimmie, altri due casi individuati a Londra. L’agenzia per la sicurezza sanitaria: “Accertamenti in cors… - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, altri due casi individuati a Londra. L’agenzia per la sicurezza sanitaria: “Accertamenti in c… - Crudeli45198835 : RT @Fra24Mar: @Crudeli45198835 Leggevo del vaiolo delle scimmie in Inghilterra. Spetta che arriva anche qua. -