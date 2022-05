Vadim, il 17enne ucraino lanciatosi tra le fiamme per salvare la mamma: ricoverato a Roma con ustioni gravissime (Di lunedì 16 maggio 2022) Un diciassettenne ucraino di nome Vadim è ricoverato al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma e lotta per la vita dopo aver eroicamente salvato sua madre, intrappolata su un autobus andato a fuoco mentre entrambi cercavano di scappare dall’Ucraina. Il gesto gli ha causato gravi ustioni su metà del corpo, al momento è in condizioni gravissime dopo essere stato trasportato nella Capitale con un volo di emergenza della Guardia di finanza. Dovrà essere sottoposto a una serie di interventi delicati. Ieri mattina ha ricevuto la visita dell’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Vadim – ha sottolineato l’esponente della giunta Zingaretti – è arrivato venerdì all’Ospedale Sant’Eugenio in condizioni gravissime, con ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Un diciassettennedi nomeal centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio die lotta per la vita dopo aver eroicamente salvato sua madre, intrappolata su un autobus andato a fuoco mentre entrambi cercavano di scappare dall’Ucraina. Il gesto gli ha causato gravisu metà del corpo, al momento è in condizionidopo essere stato trasportato nella Capitale con un volo di emergenza della Guardia di finanza. Dovrà essere sottoposto a una serie di interventi delicati. Ieri mattina ha ricevuto la visita dell’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “– ha sottolineato l’esponente della giunta Zingaretti – è arrivato venerdì all’Ospedale Sant’Eugenio in condizioni, con ...

